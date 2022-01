Milano | accoltella i genitori e tenta la fuga in auto | arrestato un 28enne con problemi psichiatrici

(Di venerdì 7 gennaio 2022) È statodopo averto di scappare uncheto i suoiquesta mattina nella loro casa a San Donato Milanese, alle porte di. Il ragazzo, che era in cura psichiatrica al Cps di Rozzano, aveva provato a fuggire indopo l’aggressione del padre di 83 anni e la madre di 63, ma è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è stato trasportato al san Paolo di. Ilsi trova ora in stato di fermo piantonato in ospedale. Immagine di copertina: Ansa Leggi anche: Varese, un uomo uccide il figlio di 7 anni edire l’ex moglie. Il bimbo trovato morto in un armadio Omicidio Varese, il biglietto lasciato sul corpo del figlio di 7 ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano accoltella

in casa gli anziani genitori : preso un 28enne. Accade nell'hinterland di, dove un giovane italiano è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ferito a coltellate alla gola ...Dell'episodio è stato informato per gli atti urgenti il pm di turno diPaolo Filippini. I due anziani accoltellati in casa stamani dal figlio, in via Cefalonia, hanno 83 anni il padre e 63 ...Opera (Mi). Questa mattina dalle 8 alle 8.15 tra via Cefalonia e via Berlinguer, un incidente stradale ha seguito una tragedia familiare terribile. Due ...L’uomo, uscito dall’abitazione, è poi rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'altra auto ed è stato trasportato presso l’ospedale 'San Paolo' di Milano per le cure del caso.