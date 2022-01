Mario Fiorentini | partigiano delle tre vite

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il 7 novembre ha compiuto 103 anni, ma con voce tonante e con un fiume inarrestabile di straordinari racconti ancora combatte con vigore per la libertà e la verità storica.è una figura leggendaria della Resistenza italiana. Con il nome di battaglia di «Giovanni», è stato il protagonista dal settembre 1943 di sette mesi di guerriglia urbana a Roma e l’autore di azioni militari memorabili contro gli occupanti nazisti quale Comandante del Gap Centrale «Antonio Gramsci» di Roma. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

