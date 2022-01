Mafia: difesa Lombardo, 'basta slogan e approcci ideologici, ex Governatore va assolto'/Adnkronos (2) (Di venerdì 7 gennaio 2022) (Adnkronos) - Al termine della requisitoria, le due rappresentanti fell'accusa, Agata Santonocito e Sabrina Gambino, dopo avere ripercorso i passaggi più importanti delle sentenze che si sono fin qui alternate, hanno chiesto per Lombardo, che è sempre stato presente alle udienze, la condanna a sette anni e 4 mesi. "Confidiamo che la Corte d'appello libererà Raffaele Lombardo da questa annosa pena che lo angustia affermando che il fatto non sussiste - dice ancora Maiello -e, quindi, affermando che la Regione non è stata governata da chi è sceso a patti con Cosa nostra. Lombardo ha fatto scelte contro Cosa nostra". "Usciamo fuori dagli slogan, usciamo fuori dagli approcci ideologici e dall'ipocrisia, la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, specie ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) () - Al termine della requisitoria, le due rappresentanti fell'accusa, Agata Santonocito e Sabrina Gambino, dopo avere ripercorso i passaggi più importanti delle sentenze che si sono fin qui alternate, hanno chiesto per, che è sempre stato presente alle udienze, la condanna a sette anni e 4 mesi. "Confidiamo che la Corte d'appello libererà Raffaeleda questa annosa pena che lo angustia affermando che il fatto non sussiste - dice ancora Maiello -e, quindi, affermando che la Regione non è stata governata da chi è sceso a patti con Cosa nostra.ha fatto scelte contro Cosa nostra". "Usciamo fuori dagli, usciamo fuori daglie dall'ipocrisia, la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, specie ...

