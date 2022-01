Mafia | assolto in appello l' ex governatore siciliano Raffaele Lombardo

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La Corte d’di Catania hal’ex presidente della Regione Siciliana,, per concorso esterno all’associazione mafiosa e corruzione elettorale. Alla lettura della sentenza l’ex leader del Mpa non era in aula. L’inchiesta che in dieci anni di udienze ha portato a due sentenze ‘contrastanti’ e a un annullamento con rinvio della Cassazione si basa su indagini dei carabinieri del Ros di Catania su rapporti tra politica, imprenditori, ‘colletti bianchi’ e Cosa nostra. Per la Procuraavrebbe favorito clan e ricevuto voti alle regionali del 2008, quando fu eletto. Accuse che lui ha sempre respinto. La Corte hadall’accusa di concorso esterno perché il fatto non sussiste e da quella di reato ...

La Corte ha assolto Lombardo dall'accusa di concorso esterno perché il fatto non sussiste e da quella di reato elettorale aggravato dall'avere favorito la mafia per non avere commesso il fatto. La ... L'avvocato Maiello ha poi citato la sentenza del processo all'ex ministro Dc Calogero Mannino assolto in via definitiva dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.