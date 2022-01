“L’Italia ha bisogno del nucleare”. Salvini in pressing su Draghi (ma Pd e M5S sono contrari) (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen – “L’Italia ha bisogno del nucleare“: Matteo Salvini in pressing sul premier Mario Draghi. “L’Italia ha bisogno di gas e nucleare pulito per aiutare famiglie e imprese a pagare bollette meno care, non ci servono dei no ideologici“, avverte il leader della Lega. Un chiaro riferimento ai giallofucsia, contrari al nucleare. Salvini in pressing su Draghi: “L’Italia ha bisogno del nucleare” “Siamo sicuri che il premier Draghi e il ministro Cingolani sosterranno l’impostazione della Commissione europea e di altri governi, da quello francese a quello finlandese: meno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen – “hadel“: Matteoinsul premier Mario. “hadi gas epulito per aiutare famiglie e imprese a pagare bollette meno care, non ci servono dei no ideologici“, avverte il leader della Lega. Un chiaro riferimento ai giallofucsia,alinsu: “hadel” “Siamo sicuri che il premiere il ministro Cingolani sosterranno l’impostazione della Commissione europea e di altri governi, da quello francese a quello finlandese: meno ...

