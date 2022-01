Ligue 1 2021/2022, Marsiglia batte Bordeaux in trasferta dopo 44 anni (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Marsiglia trova una vittoria storica contro il Bordeaux nella sfida valida per la 20esima giornata della Ligue 1 2021/2022. A decidere l’incontro è Cengiz Under con un gol al 37?. Si tratta di una vittoria storica in quanto l’OM non vinceva in casa dei girondini dal 1977: una striscia positiva per il Bordeaux interrotta soprattutto a causa delle numerose assenze per Covid. Per gli uomini di Petkovic si tratta della seconda sconfitta consecutiva in campionato, mentre il Marsiglia trova la seconda vittoria nelle ultime quattro, trovando il momentaneo secondo posto solitario a -10 dal PSG (36 punti contro 46). CRONACA – Il Marsiglia parte bene, e trova le prime occasioni già nel primo quarto d’ora: al 6?, Harit spara alto dopo una ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Iltrova una vittoria storica contro ilnella sfida valida per la 20esima giornata della. A decidere l’incontro è Cengiz Under con un gol al 37?. Si tratta di una vittoria storica in quanto l’OM non vinceva in casa dei girondini dal 1977: una striscia positiva per ilinterrotta soprattutto a causa delle numerose assenze per Covid. Per gli uomini di Petkovic si tratta della seconda sconfitta consecutiva in campionato, mentre iltrova la seconda vittoria nelle ultime quattro, trovando il momentaneo secondo posto solitario a -10 dal PSG (36 punti contro 46). CRONACA – Ilparte bene, e trova le prime occasioni già nel primo quarto d’ora: al 6?, Harit spara altouna ...

