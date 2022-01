I saldi invernali non partono: – 33,48% di affluenza ai negozi rispetto all’anno scorso. Effetto omicron? (Di venerdì 7 gennaio 2022) I saldi invernali sono iniziati ufficialmente da qualche giorno in tutte le regioni italiane, però i consumatori sembrano muoversi ancora meno rispetto allo scorso anno. Poca gente per le strade implica poca gente nei negozi. Tra isolamenti fiduciari e infezioni, anche la partecipazione degli italiani ai saldi potrebbe risultare compromessa. Secondo lo studio svolto da Tiendeo.it, azienda specializzata nella digitalizzazione del settore retail e in cataloghi digitali, il traffico ai negozi ha registrato quest’anno un calo rispetto ai primi giorni di saldi invernali del 2021. Se l’anno scorso, in epoca di restrizioni, si aspettavano con fervore i momenti di apertura per poter finalmente recuperare un ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Isono iniziati ufficialmente da qualche giorno in tutte le regioni italiane, però i consumatori sembrano muoversi ancora menoalloanno. Poca gente per le strade implica poca gente nei. Tra isolamenti fiduciari e infezioni, anche la partecipazione degli italiani aipotrebbe risultare compromessa. Secondo lo studio svolto da Tiendeo.it, azienda specializzata nella digitalizzazione del settore retail e in cataloghi digitali, il traffico aiha registrato quest’anno un caloai primi giorni didel 2021. Se l’anno, in epoca di restrizioni, si aspettavano con fervore i momenti di apertura per poter finalmente recuperare un ...

