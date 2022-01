Dormire bene aiuta anche a camminare meglio (Di venerdì 7 gennaio 2022) : lo dice uno studio condotto dai ricercatori del MIT e dell'Università di San Paolo in Brasile pubblicato su Scientific Report. Dopo diverse ricerche che hanno dimostrato che la privazione del sonno influisce negativamente su attività cognitive impegnative (come risolvere un compito di matematica o, in generale, lavorare o studiare) hanno voluto indagare a fondo sul modo in cui influisce invece su quelle attività che consideriamo meno faticose, cominciando appunto dal camminare, l'automatismo per antonomasia. L'esperimento In particolare gli scienziati hanno dimostrato che Dormire bene è utile per regolare meglio l'andatura e per farlo hanno coinvolto un gruppo di studenti volontari in un esperimento di 14 giorni: hanno dato a ciascuno uno smartwatch per monitorare anzitutto le ore di sonno e di veglia (senza dare ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) : lo dice uno studio condotto dai ricercatori del MIT e dell'Università di San Paolo in Brasile pubblicato su Scientific Report. Dopo diverse ricerche che hanno dimostrato che la privazione del sonno influisce negativamente su attività cognitive impegnative (come risolvere un compito di matematica o, in generale, lavorare o studiare) hanno voluto indagare a fondo sul modo in cui influisce invece su quelle attività che consideriamo meno faticose, cominciando appunto dal, l'automatismo per antonomasia. L'esperimento In particolare gli scienziati hanno dimostrato cheè utile per regolarel'andatura e per farlo hanno coinvolto un gruppo di studenti volontari in un esperimento di 14 giorni: hanno dato a ciascuno uno smartwatch per monitorare anzitutto le ore di sonno e di veglia (senza dare ...

