Di Marzio: “Napoli, se non fa cavolate nelle prossime partite può tornare a lottare per lo Scudetto” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Di Marzio: “Napoli squadra enigmatica, se non fa cavolate nelle prossime partite può tornare a lottare per lo Scudetto” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, per parlare del Napoli e dela sfida di ieri tra gli azzurri e la Juventus. Queste le sue parole: SU JUVENTUS – Napoli E SUL FUTURO DELLA SQUADRA AZZURRA “Il Napoli ieri meritava. Squadra enigmatica, con il pareggio di ieri se non fa cavolate nelle prossime 2 partite e se riesce a essere consapevole di non sbagliare farà lo stesso campionato che ha ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Di: “squadra enigmatica, se non fapuòper lo” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di, allenatore, per parlare dele dela sfida di ieri tra gli azzurri e la Juventus. Queste le sue parole: SU JUVENTUS –E SUL FUTURO DELLA SQUADRA AZZURRA “Ilieri meritava. Squadra enigmatica, con il pareggio di ieri se non fae se riesce a essere consapevole di non sbagliare farà lo stesso campionato che ha ...

