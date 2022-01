Dare un valore agli alberi in città. Lo studio Bocconi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Visto che ormai nessuno si stupisce più quando 30 tornado fuori stagione devastano gli Stati Uniti o quando la più grande zona umida del mondo, il Pantanal, brucia per settimane, sta prendendo piede l’idea di mettere in campo una seconda linea di difesa dalla crisi climatica, oltre al rilancio delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. I tecnici le chiamano Nature Based Solutions. Anzi, per complicarci la vita, di solito utilizzano la sigla, incomprensibile ai comuni mortali: NBS. A questo punto, prima che abbandoniate la lettura dell’articolo, traduco: alberi. Più chiaro, vero? Certo gli alberi non rappresentano tutte le soluzioni di cui si parla, ma rendono l’idea di quello che bisogna fare: utilizzare la logica degli ecosistemi per guarire i danni provocati da chi capisce solo la logica delle macchine. Proprio per questo gli ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Visto che ormai nessuno si stupisce più quando 30 tornado fuori stagione devastano gli Stati Uniti o quando la più grande zona umida del mondo, il Pantanal, brucia per settimane, sta prendendo piede l’idea di mettere in campo una seconda linea di difesa dalla crisi climatica, oltre al rilancio delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. I tecnici le chiamano Nature Based Solutions. Anzi, per complicarci la vita, di solito utilizzano la sigla, incomprensibile ai comuni mortali: NBS. A questo punto, prima che abbandoniate la lettura dell’articolo, traduco:. Più chiaro, vero? Certo glinon rappresentano tutte le soluzioni di cui si parla, ma rendono l’idea di quello che bisogna fare: utilizzare la logica degli ecosistemi per guarire i danni provocati da chi capisce solo la logica delle macchine. Proprio per questo gli ...

