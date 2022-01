Dakar, sesta tappa camion: Andrey Karginov svetta a Riyadh su Dmitry Sotnikov (Di venerdì 7 gennaio 2022) Andrey Karginov si conferma il migliore tra i camion al termine della seconda competizione ad anello nei pressi di Riyadh. La capitale dell’Arabia Saudita incorona il russo che taglia il traguardo con nove secondi di scarto su Dmitry Sotnikov e 45 secondi su Eduard Nikolaev. Nella seconda tappa nella capitale dell’Arabia Saudita non è mancato il tradizionale duello al vertice tra i Kamaz-Master. La lotta è entrata subito nel vivo tra Dmitry Sotnikov e Eduard Nikolaev, rispettivamente primo e secondo nella graduatoria assoluta alla vigilia dell’ultimo impegno della prima settimana della Dakar 2022. Tra i due si è inserito Andrey Karginov, teammate dei due connazionali che sin dallo ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022)si conferma il migliore tra ial termine della seconda competizione ad anello nei pressi di. La capitale dell’Arabia Saudita incorona il russo che taglia il traguardo con nove secondi di scarto sue 45 secondi su Eduard Nikolaev. Nella secondanella capitale dell’Arabia Saudita non è mancato il tradizionale duello al vertice tra i Kamaz-Master. La lotta è entrata subito nel vivo trae Eduard Nikolaev, rispettivamente primo e secondo nella graduatoria assoluta alla vigilia dell’ultimo impegno della prima settimana della2022. Tra i due si è inserito, teammate dei due connazionali che sin dallo ...

