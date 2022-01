Advertising

realvarriale : L'ho scritto ieri e lo ribadisco oggi dopo le decisioni delle Asl che hanno fermato @TorinoFC_1906 e @Udinese_1896… - DiMarzio : .@Udinese_1896 I Annunciate 5 nuove positività al #Covid: il comunicato ?? - ColucciLc : RT @glooit: Covid: Udinese, cinque nuovi casi di positività leggi su Gloo - glooit : Covid: Udinese, cinque nuovi casi di positività leggi su Gloo - serieAnews_com : ?? Riscontrate cinque nuove positività al Covid nell'#Udinese: il club di #SerieA lo comunica tramite una nota uffic… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Udinese

Altri cinque positivi, tra cui 4 calciatori, nel gruppo dell'. Lo fa sapere il club friulano con un comunicato. "In seguito ad ulteriori test molecolari ...nuovi casi di positività al- 19, ......coordinamento delle Asl territoriali per assicurare una gestione uniforme delle situazioni da... nonostante la fiducia della Serie A, di incidere anche sul prossimo turno: Bologna e, ...UDINE - E' un vero e proprio focolaio di Coronavirus, quello dell'Udinese, che in serata ha reso noto il contagio di altri cinque tesserati nella squadra di mister Gabriele Cioffi: " Udinese Calcio co ...L'Udinese, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto che dopo gli ulteriori test molecolari effettuati sul gruppo squadra sono emersi 5 nuovi positivi tra i friulani, ...