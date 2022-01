Covid, Speranza: no vax producono occupazione 2/3 posti in terapia intensiva - Altre quattro Regioni in giallo (Di venerdì 7 gennaio 2022) 'L'area dei non vaccinati nel nostro Paese è già ampiamente minoritaria, stiamo parlando di qualcosa che è poco oltre il 10% degli italiani sopra i 12 anni. Eppure questo 10% produce l'occupazione di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 gennaio 2022) 'L'area dei non vaccinati nel nostro Paese è già ampiamente minoritaria, stiamo parlando di qualcosa che è poco oltre il 10% degli italiani sopra i 12 anni. Eppure questo 10% produce l'di ...

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: no vax producono occupazione 2/3 posti in terapia intensiva #covid - GiovaQuez : Mattarella: “I vaccini hanno salvato vite, ridotto la pericolosità della malattia, hanno dato una speranza. Rifiuta… - Antonio_Tatti_ : RT @repubblica: Covid, ordinanze di Speranza: altre 4 regioni in giallo. Iss: 'Drastico peggioramento della pandemia soprattutto tra 20 e 2… - gamax007 : RT @LucioMalan: Speranza affezionato alle menzogne: “Due terzi dei posti nelle terapie intensive sono occupati da non vaccinati”. Ma sono i… - afnio72 : RT @alberti68326580: «Un'ora di flebo e il Covid sparisce». Monoclonali, la grande speranza -