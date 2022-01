Covid | Cartabellotta a Rtl | “Slogan ‘niente Dad | scuola sicura’ non è possibile con attuale circolazione Difficile tenere classi in presenza”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo Ninopresidente della Fondazione Gimbe, la proposta dei presidi di far slittare la riapertura indelle scuole al primo febbraio, utilizzando “queste due settimane per potenziare la vaccinazione”, “è ragionevole”. “Ripartire da lunedì? – dice l’esperto rispondendo ai microfoni di Rtl 102.5 – Faccio un salto indietro. A metà settembre noi pubblicammo il report sulla sicurezzanelle scuole, dove c’erano due elementi fondamentali richiesti: investire sui sistemi di areazione e ventilazione, non fatto, e introdurre un sistema di screening sistematici, anche questo non fatto. Diciamo che quello che si doveva fare si sapeva già”. Secondole attuali vaccinazioni fatte alla fascia 5-11 anni, “circa 400mila in tre settimane”, “per qualcuno sono tante ma in realtà ci sono ancora ...

ha poi osservato: "Ora si è puntato tutto sulle vaccinazioni, ma per esempio per ... seppur a carattere personale, è Guido Rasi, consulente del Commissario per l'emergenza......della Fondazione Gimbe Ninoha parlato della situazione delle scuole, intervenendo oggi a Non Stop News su RTL 102.5. 'A metà settembre noi pubblicammo il report sulla sicurezza...“Il tasso di positività del molecolare è al 24% e quello del tampone antigenico ha superato l’8%. Sono dati che ci dicono che il virus sta circolando tantissimo. Vero è che la variante Omicron nel sin ...ROMA, 07 gen. – Il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ha ribadito che i tamponi rapidi non sono affidabili come i tamponi molecolari. Cartabellotta, ospite di Rtl 102.5 a Non Stop ...