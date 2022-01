Calciomercato Milan – Julián Álvarez, Inter non interessata? Il punto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Julián Álvarez, obiettivo di Calciomercato del Milan, è segnalato anche nella 'lista della spesa' dell'Inter. Ma per 'Tuttosport' non è così Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 gennaio 2022), obiettivo didel, è segnalato anche nella 'lista della spesa' dell'. Ma per 'Tuttosport' non è così

Advertising

Gazzetta_it : Giorni decisivi per il futuro di Alvarez: l'agente atteso in Italia per incontrare Inter e Milan #calciomercato - cmdotcom : #Milan , Maignan fa la differenza: i tifosi hanno già dimenticato Donnarumma #MilanRoma - cmdotcom : #Milan mania: Grazie #Mourinho per quel no, non ti voleva nessuno! #Elliott, #Tonali insegna: quelli forti vanno pa… - NMercato24 : Non solo Milan, Botman è il primo obiettivo per la difesa del Newcastle che ha presentato un'offerta al Lille.… - VitoNettis3 : RT @cmdotcom: #Milan mania: Grazie #Mourinho per quel no, non ti voleva nessuno! #Elliott, #Tonali insegna: quelli forti vanno pagati [@And… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Fiorentina, ufficiale l'arrivo del "Pistolero" Piatek: il particolare annuncio social ... dopo l'esplosione nella prima metà della stagione 2018/19 con la maglia del Genoa - 19 gol in 21 presenze ufficiali - il 'Pistolero' ha accettato l'offerta del Milan, con il quale ha messo a segno ...

Milan: spunta una nuova pretendente per Castillejo. Ma per giugno.. Commenta per primo Secondo fichajes.net , tra le possibili destinazioni per l'attaccante del Milan Samu Castillejo c'è anche il Betis Siviglia . Il club andaluso sarebbe però orientato a muoversi soltanto nella prossima estate, mentre i rossoneri sono alla ricerca di una soluzione immediata ...

Calciomercato Milan, Isco in Serie A | Destinazione a sorpresa MilanLive.it Kolo Muani al Milan?/ Calciomercato: la punta sembra vicina all’Eintracht Francoforte Calciomercato news: sembrano diminuire le chances di vedere Kolo Muani al Milan visto che l'attaccante sarebbe ormai vicino all'accordo con l'Eintracht di Francoforte.

Calciomercato, delusione Milan: sfuma l'attaccante Maldini e Massara si erano mossi per prendere Kolo Mouani, ma l'Eintracht ha presentato un'offerta migliore per il franco-congolese ...

... dopo l'esplosione nella prima metà della stagione 2018/19 con la maglia del Genoa - 19 gol in 21 presenze ufficiali - il 'Pistolero' ha accettato l'offerta del, con il quale ha messo a segno ...Commenta per primo Secondo fichajes.net , tra le possibili destinazioni per l'attaccante delSamu Castillejo c'è anche il Betis Siviglia . Il club andaluso sarebbe però orientato a muoversi soltanto nella prossima estate, mentre i rossoneri sono alla ricerca di una soluzione immediata ...Calciomercato news: sembrano diminuire le chances di vedere Kolo Muani al Milan visto che l'attaccante sarebbe ormai vicino all'accordo con l'Eintracht di Francoforte.Maldini e Massara si erano mossi per prendere Kolo Mouani, ma l'Eintracht ha presentato un'offerta migliore per il franco-congolese ...