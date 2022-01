Barone: “Scuola in DaD, bar e sale gioco aperti: messaggio devastante” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutisalerno – Contagi: la Scuola è posto meno sicuro di altri luoghi di aggregazione aperti al pubblico? È condivisibile la richiesta di “un mesetto di DaD per far raffreddare il contagio” avanzata dal Governatore? Elisabetta Barone, dirigente scolastico al liceo Alfano I di salerno (Pastena) e consigliere comunale di minoranza, marca una netta distanza da De Luca. Filosfica, di approccio, politica e metodologica. Attraverso una lettera molto equilibrata, parla ai suoi colleghi. Argomenta su un terreno comune ed auspica che le sue determinazioni siano condivise. Afferma: “Penso che in questo momento di follia collettiva come sempre sia chiesto ai Dirigenti di usare buon senso e capacità di gestire la complessità. Ciascuno di noi conosce le condizioni della sua ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutirno – Contagi: laè posto meno sicuro di altri luoghi di aggregazioneal pubblico? È condivisibile la richiesta di “un mesetto di DaD per far raffreddare il contagio” avanzata dal Governatore? Elisabetta, dirigente scolastico al liceo Alfano I dirno (Pastena) e consigliere comunale di minoranza, marca una netta distanza da De Luca. Filosfica, di approccio, politica e metodologica. Attraverso una lettera molto equilibrata, parla ai suoi colleghi. Argomenta su un terreno comune ed auspica che le sue determinazioni siano condivise. Afferma: “Penso che in questo momento di follia collettiva come sempre sia chiesto ai Dirigenti di usare buon senso e capacità di gestire la complessità. Ciascuno di noi conosce le condizioni della sua ...

Advertising

anteprima24 : ** #Barone: '#Scuola in #Dad, bar e sale gioco aperti: messaggio devastante' ** - universumvici : RT @deidesk: @claud9048 @barone_rotto Educare dei giovani adulti a non essere mai adulti, a non avere un pensiero, neppure un pensiero crit… - deidesk : @claud9048 @barone_rotto Educare dei giovani adulti a non essere mai adulti, a non avere un pensiero, neppure un pe… - aluarrory : @clagalimberti Da me a scuola danno sempre “il barone rampante” secondo me non conoscono altri libri apparte quello -