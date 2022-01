“Andremo a vivere insieme”: clamoroso annuncio al GF VIP, non si torna più indietro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Due concorrenti del GF VIP di quest’anno hanno fatto un annuncio inaspettato. Ormai la decisione è presa: manca poco al grande giorno Alfonso Signorini: la notizia è pazzesca (Youtube)Una notizia inedita ha scosso il terreno del GF VIP, questa mattina. Dopo tre mesi di convivenza forzata all’interno del programma, due concorrenti sembrano pronti alla vita insieme anche fuori dalla casa. Le prospettive sono quindi rosee, ma il futuro ancora deve venire e chissà che da qui alla fine del programma cambino idea. Per ora tutto sembra certo: manca pochissimo. Leggi anche >>> “Se ne va subito”: clamoroso al GF Vip, appena arrivato è già pronto a fare le valigie GF VIP: due concorrenti pronti, la convivenza li aspetta Manuel e Lulù: l’amore ormai va a gonfie vele (Youtube)Tra le coppie nate, scoppiate e rinate all’interno del GF VIP, ... Leggi su specialmag (Di venerdì 7 gennaio 2022) Due concorrenti del GF VIP di quest’anno hanno fatto uninaspettato. Ormai la decisione è presa: manca poco al grande giorno Alfonso Signorini: la notizia è pazzesca (Youtube)Una notizia inedita ha scosso il terreno del GF VIP, questa mattina. Dopo tre mesi di convivenza forzata all’interno del programma, due concorrenti sembrano pronti alla vitaanche fuori dalla casa. Le prospettive sono quindi rosee, ma il futuro ancora deve venire e chissà che da qui alla fine del programma cambino idea. Per ora tutto sembra certo: manca pochissimo. Leggi anche >>> “Se ne va subito”:al GF Vip, appena arrivato è già pronto a fare le valigie GF VIP: due concorrenti pronti, la convivenza li aspetta Manuel e Lulù: l’amore ormai va a gonfie vele (Youtube)Tra le coppie nate, scoppiate e rinate all’interno del GF VIP, ...

lolol55213465 : RT @Cinzia598: Manu, Lulú e Nat in veranda: N:come farai a svegliarti la mattina senza lei? M: solo per poco perché quando esce andremo a v… - bassarelli : @RobyGiotto —> ti stai precludendo tantissime cose per nulla che come vedi sono 2 anni che andiamo avanti e andremo… - Mastergian4 : @fpezzellacapri @GianSan5 @stanzaselvaggia Ce ne andremo a vivere in un altro paese proprio come facevano gli antif… - Vero76008849 : RT @_comedincanto: “Fuori praticamente andremo a vivere insieme” cit Manuel, a casa Frank tutto bene?! Mi sa che ha iniziato il giorno sbag… - Terry9024 : RT @barbieeee__2: “andremo praticamente a vivere insieme, il tempo di sistemare alcune cose fuori”???? Non manuel che si fionderà a comprar… -