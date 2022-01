VIDEO Danilo Petrucci vince la quinta tappa alla Dakar: highlights di uno storico trionfo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Giornata semplicemente storica per l’Italia in quel di Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita che nella prima delle due tappe ad anello previste ha incoronato il nostro Danilo Petrucci nell’impegnativa categoria riservata alle due ruote. Il nativo di Terni festeggia dopo aver ricevuto al notizia dell’australiano Toby Price, primo al termine dell’itinerario odierno con 4 minuti di vantaggio. Il pilota della KTM ha ricevuto 5 minuti per non aver rispettato i limiti di velocità nel post gara, un errore che ieri aveva condannato lo stesso Petrucci che aveva chiuso a podio. L’Italia torna a vincere, il centauro umbro diventa il primo pilota con alle spalle una carriera nel Motomondiale ad aver vinto una speciale. Il risultato è senza dubbio importante per il nostro connazionale che è all’esordio in questa speciale ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Giornata semplicemente storica per l’Italia in quel di Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita che nella prima delle due tappe ad anello previste ha incoronato il nostronell’impegnativa categoria riservata alle due ruote. Il nativo di Terni festeggia dopo aver ricevuto al notizia dell’australiano Toby Price, primo al termine dell’itinerario odierno con 4 minuti di vantaggio. Il pilota della KTM ha ricevuto 5 minuti per non aver rispettato i limiti di velocità nel post gara, un errore che ieri aveva condannato lo stessoche aveva chiuso a podio. L’Italia torna are, il centauro umbro diventa il primo pilota con alle spalle una carriera nel Motomondiale ad aver vinto una speciale. Il risultato è senza dubbio importante per il nostro connazionale che è all’esordio in questa speciale ...

