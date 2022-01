Simona Branchetti risponde a Alberto Matano: "Mi ha attaccata ingiustamente" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Simona Branchetti risponde alle accuse di Alberto Matano di aver sottratto durante la diretta dei due programmi concorrenti, Pomeriggio Cinque News e La Vita in Diretta: le parole della giornalista sono molto dure, e accusa Matano di aver fatto quella dichiarazione in diretta per strumentalizzare l'attacco per ottenere maggiore attenzione dai telespettatori. La giornalista Mediaset è sotto accusa per ciò che è avvenuto ieri in diretta, ed ha tentato la difesa con una serie di dichiarazioni per giustificare il suo comportamento: "Nessuno si è comportato in modo scorretto. Abbiamo degli ottimi inviati e Ilaria Dalle Palle è tra questi, e oggi ha fatto ottimamente il suo lavoro." Il giornalista Rai Alberto Matano, riguardo al passaggio repentino del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 6 gennaio 2022)alle accuse didi aver sottratto durante la diretta dei due programmi concorrenti, Pomeriggio Cinque News e La Vita in Diretta: le parole della giornalista sono molto dure, e accusadi aver fatto quella dichiarazione in diretta per strumentalizzare l'attacco per ottenere maggiore attenzione dai telespettatori. La giornalista Mediaset è sotto accusa per ciò che è avvenuto ieri in diretta, ed ha tentato la difesa con una serie di dichiarazioni per giustificare il suo comportamento: "Nessuno si è comportato in modo scorretto. Abbiamo degli ottimi inviati e Ilaria Dalle Palle è tra questi, e oggi ha fatto ottimamente il suo lavoro." Il giornalista Rai, riguardo al passaggio repentino del ...

