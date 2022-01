Quando la Befana arriva in moto (Di giovedì 6 gennaio 2022) di Monica De Santis La Befana arriva in moto. Anche quest’anno per il 23° anno consecutivo l’Associazione “Free Bikers quelli di sempre”, presieduta da Vincenzo Caso ha organizzato la “motoBefana Biker”. Ed è cos’ che i soci, gli amici bikers e quanti hanno contribuito alla raccolta dei doni si ritroveranno oggi alle ore 9,00 presso la sede operativa dei Free Bikers alla via Picenza n°138 per una moto passeggiata cittadina per poi raggiungere alle ore 11 l’Ospedale S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, dove saranno consegnati, simbolicamente nelle mani dei dirigenti ospedalieri, i doni ai bambini ricoverati nei Reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e alla ludoteca della Radioterapia Pediatrica. Dopo la sosta nell’area ospedaliera il ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 6 gennaio 2022) di Monica De Santis Lain. Anche quest’anno per il 23° anno consecutivo l’Associazione “Free Bikers quelli di sempre”, presieduta da Vincenzo Caso ha organizzato la “Biker”. Ed è cos’ che i soci, gli amici bikers e quanti hanno contribuito alla raccolta dei doni si ritroveranno oggi alle ore 9,00 presso la sede operativa dei Free Bikers alla via Picenza n°138 per unapasseggiata cittadina per poi raggiungere alle ore 11 l’Ospedale S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, dove saranno consegnati, simbolicamente nelle mani dei dirigenti ospedalieri, i doni ai bambini ricoverati nei Reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e alla ludoteca della Radioterapia Pediatrica. Dopo la sosta nell’area ospedaliera il ...

