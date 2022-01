NBA | Kyrie Irving torna e i Nets vincono | i Mavs battono i Warriors

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Nella notte del rientro di, i Brooklyine lo fanno 121-129 contro gli Indiana Pacers. A rubare la scena alla stella no-vax (22 punti per lui), però, è stato Kevin Durant, autore di 39 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Mentre ai Pacers non basta la tripla doppia di Domantas Sabonis, autore di 32 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. I Dallas Mavericks travolgono i Golden State(99-82) costringendoli all’ottava sconfitta stagionale. Luka Doncic mette a referto 26 punti mentre dall’altra parte i gialloblu non vanno oltre i 17 di Wiggins e i 14 di un Curry ancora una volta sottotono dopo i 9 punti contro Miami. Provano ad approfittarne gli Jazz che si avvicinano alla vetta (28-10) di Suns egrazie al successo in casa dei Nuggets (109-115). Non basta la ...

MyFriendDario78 : Al netto di tutto il resto (che è tanto, anzi decisamente troppo) Kyrie Irving rimane uno dei talenti più puri che… - SkySportNBA : NBA, i risultati della notte: Kyrie Irving torna ma domina Durant, Curry ko con Doncic - AndreaPecchia1 : #NBA, i risultati della notte: Kyrie #Irving torna ma domina Kevin #Durant, Steph #Curry ko con Luka #Doncic.… - andreastoolbox : NBA, Kyrie Irving e la gara d'esordio contro Indiana: 'Un debutto diverso dagli altri' | Sky Sport - sportli26181512 : NBA, Kyrie Irving e la gara d'esordio contro Indiana: 'Un debutto diverso dagli altri': Sono 22 punti con 9/17 dal… -

...76ers (21 - 16) sono in trasferta con la franchigia che ha ad oggi il peggior record in, gli ... quello del debutto diIrving (che, non essendo vaccinato, può giocare solo in trasferta) in ...Dopo mesi di dibattito, macchinazioni e diatribe legali,Irving è finalmente tornato in campo a giocare - rigorosamente in trasferta, in quanto non ...e il roster di gran lunga migliore della: ...Irving, come ci si aspettava, ci ha messo un po’ ad ingranare, ma quando è riuscito a trovare il proprio ritmo, è sembrato tornare ai livelli di sempre; per lui 22 punti, 3 assist e 4 rimbalzi, compre ...Brooklyn batte anche Indiana (129-121). Brilla Durant (39 punti) ma tutti gli occhi sono su Irving. Non vaccinato, dopo aver trascorso quasi tre mesi fuori squadra, l'All Star ha disputato la sua prim ...