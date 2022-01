Minacce a immunologa Antonella Viola, solidarietà di Zaia (Di giovedì 6 gennaio 2022) PADOVA (ITALPRESS) – Assegnata la scorta all'immunologa padovana Antonella Viola, che ha ricevuto nei giorni scorsi una lettera contenente un proiettile. Le sono stati assegnati due carabinieri per la tutela personale. Due giorni fa, nel suo ufficio di Padova, una collaboratrice della scienziata che dirige l'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza ha ricevuto una lettera minatoria, con allegato un proiettile, ritenuta così credibile da far decidere in fretta che sarebbe stata necessaria la sua protezione.“Esprimo ad Antonella Viola tutta la mia solidarietà, umana e istituzionale. Mai avrei pensato che in un Paese civile si potesse arrivare a minacciare una scienziata che, come molti altri, sta combattendo in prima persona per curare e salvare vite dall'attacco del Covid”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) PADOVA (ITALPRESS) – Assegnata la scorta all'padovana, che ha ricevuto nei giorni scorsi una lettera contenente un proiettile. Le sono stati assegnati due carabinieri per la tutela personale. Due giorni fa, nel suo ufficio di Padova, una collaboratrice della scienziata che dirige l'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza ha ricevuto una lettera minatoria, con allegato un proiettile, ritenuta così credibile da far decidere in fretta che sarebbe stata necessaria la sua protezione.“Esprimo adtutta la mia, umana e istituzionale. Mai avrei pensato che in un Paese civile si potesse arrivare a minacciare una scienziata che, come molti altri, sta combattendo in prima persona per curare e salvare vite dall'attacco del Covid”. ...

