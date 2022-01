Lutto per Ilona Staller: “vorrei andare in paradiso per ritrovarmi con lui” (Di giovedì 6 gennaio 2022) . Questo il messaggio in cui annuncia il decesso del fratello Ilona Staller ha annunciato sui social la morte dell’amato fratello. Su Twitter la Staller ha pubblicato una foto che ritrae il fratello, accompagnata da un messaggio sia in italiano che in ungherese, dice: “vorrei andare in paradiso per ritrovarmi con il mio fratellino Staller Laszlo morto giovane , prematuramente a Gennaio 2022 .Sono addolorata insieme con la nostra famiglia ungherese“. vorrei andare in paradiso per ritrovarmi con il mio fratellino Staller Laszlo morto giovane , prematuramente a Gennaio 2022 .Sono addolorata insieme con la nostra famiglia ungherese. . pic.twitter.com/UQd9Yw62hO — ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) . Questo il messaggio in cui annuncia il decesso del fratelloha annunciato sui social la morte dell’amato fratello. Su Twitter laha pubblicato una foto che ritrae il fratello, accompagnata da un messaggio sia in italiano che in ungherese, dice: “inpercon il mio fratellinoLaszlo morto giovane , prematuramente a Gennaio 2022 .Sono addolorata insieme con la nostra famiglia ungherese“.inpercon il mio fratellinoLaszlo morto giovane , prematuramente a Gennaio 2022 .Sono addolorata insieme con la nostra famiglia ungherese. . pic.twitter.com/UQd9Yw62hO — ...

