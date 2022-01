Juve - Napoli: Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming (Di giovedì 6 gennaio 2022) Scatta alle 20.45 il big match dell'Epifania tra Juventus e Napoli. La squadra di Allegri, quinta con 34 punti, vuole continuare la sua rincorsa e questo scontro diretto agli azzurri che dopo un ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Scatta alle 20.45 il big match dell'Epifania trantus e. La squadra di Allegri, quinta con 34 punti, vuole continuare la sua rincorsa e questo scontro diretto agli azzurri che dopo un ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - DaVinciMichelan : RT @CuoreRoberto: ??? Buon Befana ?? Ore 20.45 Juventus ?? - Napoli Vola Juve! - ilpodsport : #Calciomercato Allegri: “Morata non andrà via. Juve-Napoli? Decidono gli organi competenti' #ilpodsport -