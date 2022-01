Draghi torna a fare Draghi sul Covid e dimostra che il ruolo dove serve è Palazzo Chigi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il governo Draghi batte un colpo, e forte. Diciamo la verità: sarà per l’illusione ottica dopo la conferenza stampa di fine anno, ma negli ultimi giorni si era avuta l’impressione di un Draghi forse un po’ distolto dalla vicenda del Quirinale e per così dire meno presente nell’azione di governo. E invece, non senza fatica, ieri il governo ha varato un decreto che contiene una misura “tosta”, l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 e politicamente ricompone le divisioni nella maggioranza. Anche i Cinquestelle, che avevano alzato le barricate, hanno dovuto abbassarle. Se infatti bisogna valutare le scelte del governo con un occhio politico, c’è da segnalare una piena ripresa di leadership del presidente del Consiglio che alla fine ha fatto passare una misura dura che, pur non essendo quell’obbligo di vaccinazione ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il governobatte un colpo, e forte. Diciamo la verità: sarà per l’illusione ottica dopo la conferenza stampa di fine anno, ma negli ultimi giorni si era avuta l’impressione di unforse un po’ distolto dalla vicenda del Quirinale e per così dire meno presente nell’azione di governo. E invece, non senza fatica, ieri il governo ha varato un decreto che contiene una misura “tosta”, l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 e politicamente ricompone le divisioni nella maggioranza. Anche i Cinquestelle, che avevano alzato le barricate, hanno dovuto abbassarle. Se infatti bisogna valutare le scelte del governo con un occhio politico, c’è da segnalare una piena ripresa di leadership del presidente del Consiglio che alla fine ha fatto passare una misura dura che, pur non essendo quell’obbligo di vaccinazione ...

