Covid: superati i 200mila contagi in 24ore (Di giovedì 6 gennaio 2022) Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Covid quasi due anni fa, sono stati registrati in Italia oltre 200mila casi in 24 ore. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono infatti 219. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Per la prima volta dall'inizio dell'emergenzaquasi due anni fa, sono stati registrati in Italia oltrecasi in 24 ore. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono infatti 219.

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: superati i 219mila contagi in 24ore. E' #record da inizio #pandemia?? - neopat2007 : RT @TgLa7: ??#Covid: superati i 219mila contagi in 24ore. E' #record da inizio #pandemia?? - Franco88386632 : RT @TgLa7: ??#Covid: superati i 219mila contagi in 24ore. E' #record da inizio #pandemia?? - TaBuonaSera : #Covid, superati i 7mila morti in #Puglia. I dati di oggi: 5.558 contagi e 8 decessi - ric_bra74 : RT @TgLa7: ??#Covid: superati i 219mila contagi in 24ore. E' #record da inizio #pandemia?? -