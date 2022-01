Covid e notizie false, cosa rischia chi le diffonde? (Di giovedì 6 gennaio 2022) notizie false sul Covid, da due anni ne circolano diverse. La maggior parte delle fake news si spegne dopo breve tempo, non appena passata l’onda emozionale del momento (come quella sui danni creati al cervello dai tamponi e dall’avvelenamento per insufficiente ossigenazione causata dalle mascherine) si legge su laleggepertutti.it che ricorda come il vero problema sia che molte di esse hanno ampia diffusione e hanno convinto molti a essere scettici nei confronti della scienza e dei comunicati ufficiali, al punto di rifiutare i vaccini e le cure mediche, così mettendo a rischio la propria salute e la loro vita. Ma cosa si rischia a diffondere e propagare notizie false sul Covid? Per farle circolare basta poco: è sufficiente condividere ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 gennaio 2022)sul, da due anni ne circolano diverse. La maggior parte delle fake news si spegne dopo breve tempo, non appena passata l’onda emozionale del momento (come quella sui danni creati al cervello dai tamponi e dall’avvelenamento per insufficiente ossigenazione causata dalle mascherine) si legge su laleggepertutti.it che ricorda come il vero problema sia che molte di esse hanno ampia diffusione e hanno convinto molti a essere scettici nei confronti della scienza e dei comunicati ufficiali, al punto di rifiutare i vaccini e le cure mediche, così mettendo a rischio la propria salute e la loro vita. Masire e propagaresul? Per farle circolare basta poco: è sufficiente condividere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: oggi il Consiglio dei ministri sulle nuove misure, verso l'obbligo di vaccino per gli over 60 #ANSA - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Antonio #Cassano é ricoverato presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Geno… - MediasetTgcom24 : Il Cdm vara all'unanimità dl con obbligo vaccino over 50 #covid - news_modena : Covid, è allarme per i bimbi cresciuti i ricoveri: «E uno è appena uscito dall’Intensiva» - news_modena : Covid. A Modena nuovo record di casi E l’Ausl cerca bed&breakfast -