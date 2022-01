Atalanta, i nerazzurri torneranno a giocare dopo un mese: la situazione! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ha dell’incredibile la situazione che potrebbe colpire la Dea nelle prossime settimane. Ieri si è verificato l’ennesimo pasticcio del calcio italiano con partite a rischio rinvio, partite che si giocano, intervento delle asl, consiglio straordinario della Lega e tanto caos ancora. Atalanta Gasperini covid Addirittura la Dea potrebbe tornare in campo in campionato il 16 gennaio, in una partita delicata come quella con l’Inter, a distanza di 26 giorni dall’ultima volta: il 21 dicembre scorso. Questo perché la partita di oggi non si farà perché l’Asl di Torino ha bloccato i granata, ma rischia di saltare anche la partita di domenica contro l’Udinese. Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ha dell’incredibile la situazione che potrebbe colpire la Dea nelle prossime settimane. Ieri si è verificato l’ennesimo pasticcio del calcio italiano con partite a rischio rinvio, partite che si giocano, intervento delle asl, consiglio straordinario della Lega e tanto caos ancora.Gasperini covid Addirittura la Dea potrebbe tornare in campo in campionato il 16 gennaio, in una partita delicata come quella con l’Inter, a distanza di 26 giorni dall’ultima volta: il 21 dicembre scorso. Questo perché la partita di oggi non si farà perché l’Asl di Torino ha bloccato i granata, ma rischia di saltare anche la partita di domenica contro l’Udinese.

