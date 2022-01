Antonella Viola sotto scorta, minacce di morte dai No vax con un proiettile: «Devi dire che i bambini non si vaccinano» (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’immunologa Antonella Viola sarà protetta da una scorta, dopo che due giorni fa ha ricevuto nel suo studio di Padova una lettera minatoria con un proiettile. A confermarlo è la stessa scienziata che sulla Stampa commenta l’introduzione dell’obbligo di vaccinazione per gli over 50 e: «il clima d’odio e violenza che queste persone che si definiscono No vax tentano di generare. Nel loro delirio complottista – continua Viola – i No vax hanno scelto noi scienziati come nemici, bersagli della loro rabbia inutile». Le minacce per la direttrice dell’Istituto di ricerca pediatrica di Padova riguardano in particolare il suo impegno nella campagna di sensibilizzazione ai vaccini anti Covid per i bambini: «Mi si chiede di dichiarare pubblicamente che i ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’immunologasarà protetta da una, dopo che due giorni fa ha ricevuto nel suo studio di Padova una lettera minatoria con un. A confermarlo è la stessa scienziata che sulla Stampa commenta l’introduzione dell’obbligo di vaccinazione per gli over 50 e: «il clima d’odio e violenza che queste persone che si definiscono No vax tentano di generare. Nel loro delirio complottista – continua– i No vax hanno scelto noi scienziati come nemici, bersagli della loro rabbia inutile». Leper lattrice dell’Istituto di ricerca pediatrica di Padova riguardano in particolare il suo impegno nella campagna di sensibilizzazione ai vaccini anti Covid per i: «Mi si chiede di dichiarare pubblicamente che i ...

