Antonella Viola: “Dai No Vax clima d’odio inaccettabile io minacciata di morte avrò la scorta” (Di giovedì 6 gennaio 2022) La scienziata: “A casa mia una lettera con proiettile e l’invito a condannare le iniezioni ai bimbi” di fronte a questa violenza continuerò a fare la mia parte: parlare di scienza con responsabilità” Leggi su lastampa (Di giovedì 6 gennaio 2022) La scienziata: “A casa mia una lettera con proiettile e l’invito a condannare le iniezioni ai bimbi” di fronte a questa violenza continuerò a fare la mia parte: parlare di scienza con responsabilità”

