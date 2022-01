Variante Omicron | Rasi | “Sfugge a tamponi rapidi”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Con ladestinata a diventare predominante, iantigenicirischiano di diventare inutili. La nuova versione del virus Sars-CoV-2 sembra in grado di sfuggire con maggior frequenza ai test diagnostici oggi più utilizzati”. A mettere in guardia è Guido, consulente del commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e direttore scientifico di Consulcesi. “Dati preliminari indicano che circa il 40% delle persone positive allapuò risultare negativo ai test, quasi 1 su 2”, spiega. “Ora più che mai è fondamentale che gli operatori sanitari continuino a tenersi aggiornati sull’evoluzione del virus e delle nostre conoscenze sia in campo diagnostico che terapeutico”, ...

Per il consulente del commissario per l'emergenza Covid, "quasi un test su due è falso negativo" "Con ladestinata a diventare predominante, i tamponi antigenici rapidi rischiano di diventare inutili. La nuova versione del virus Sars - CoV - 2 sembra in grado di sfuggire con maggior ...Sul tavolo anche lo smart working Giornata fitta per il governo alle prese con l'aumento dei contagi covid e la corsa della. A Palazzo Chigi è prevista una cabina di regia tra il ...Nove persone sono risultate collegati a un focolaio di Omicron. Migliaia di passeggeri sono costretti a restare a bordo di una nave da crociera a Hong Kong, dopo che nove persone sono state collegate ...Per la variante Omicron c'è l'allarme tamponi rapidi. Perché i test ai quali gli italiani si sono aggrappati nei giorni di festa per poter festeggiare in sicurezza, ...