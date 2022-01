Ultime Notizie Roma del 05-01-2022 ore 14:10 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio da validazione da parte di Francesco Vitale in studio aumenta ancora il tasso di occupazione di posti letto nei reparti ospedalieri che sale al 20% a livello nazionale 24 ore cresce in 13 regioni raggiungendo i livelli più critici in Valle D’Aosta Calabria Liguria e Umbria quanto si rileva con i dati diffusi dalla gente relativi al 4 gennaio posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con covid restano al 15% a livello nazionale ma crescono in sei regioni Abruzzo Basilicata Lombardia Provincia autonoma di Bolzano Piemonte in Valle D’Aosta Cambiamo argomento secondo le Stime preliminari a dicembre 2021 Resi noti dall’istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0% su base mensile portando il tasso di inflazione altre più 9% il tasso più alto di agosto 2008 accelerano anche i ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio da validazione da parte di Francesco Vitale in studio aumenta ancora il tasso di occupazione di posti letto nei reparti ospedalieri che sale al 20% a livello nazionale 24 ore cresce in 13 regioni raggiungendo i livelli più critici in Valle D’Aosta Calabria Liguria e Umbria quanto si rileva con i dati diffusi dalla gente relativi al 4 gennaio posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con covid restano al 15% a livello nazionale ma crescono in sei regioni Abruzzo Basilicata Lombardia Provincia autonoma di Bolzano Piemonte in Valle D’Aosta Cambiamo argomento secondo le Stime preliminari a dicembre 2021 Resi noti dall’istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0% su base mensile portando il tasso di inflazione altre più 9% il tasso più alto di agosto 2008 accelerano anche i ...

