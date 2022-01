UFFICIALE – Juve-Napoli | nessuno stop | l’ASL affida alla società la decisione per limitare i contagi

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) In attesa delladel1 , in meritotrasferta degli azzurri contro lantus, resta confermato il volo da Capodichino che porterà la squadra di Luciano Spalletti a Torino. Ladel1, diramata attraverso un comunicato, è quella di non vietare la trasferta alverso Torino. Ogni ulteriore, che non sia l’isolamento per i casi positivi, viene infatti rimandata alle autorità.analoga a quella presa daldi Verona, che ha lasciato partire la squadra venetavolta di La Spezia con ben 10 positivi in gruppo. ...

Alvaro Morata resta , non si muove da qua': il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa chiude totalmente ad una partenza dell'attaccante spagnolo, almeno nel mercato di ...'Al momento - ha detto - non ci sono i presupposti per il rinvio di- Napoli. Molti contagiati ... Ora si attende la comunicazionedell'azienda sanitaria e poi la decisione della Lega ...L'Asl Napoli 1, alla vigilia della gara di domani contro la Juventus, ha concluso l'indagine epidemiologica sul Napoli e ha diramato un comunicato ufficiale: "In merito all’accertato focolaio di posit ...In attesa che venga resa nota la lista ufficiale dei convocati di Spalletti per la gara di domani contro la Juventus, la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha anticipato una possibile scelta obbligat ...