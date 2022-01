Supercoppa Femminile | la finale sarà Milan-Juve

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lavedrà affrontarsi nell’attontus: battute in semila Roma e il Sassuolo Sarannontus a contendersi ladellasabato pomeriggio allo Stirpe di Frosinone. Nel pomeriggio le rossonere di Maurizio Ganz avevano superato la Roma per 2-1 con le reti di Thomas e Bergamaschi, mentre a nulla è valso il centro di Ciccotti per le giallorosse. Ancor più sofferto il successo per le bianconere contro il Sassuolo: dopo il botta e risposta Nilden-Clelland, sono stati decisivi i calci di rigore per assegnare il pass. L'articolo proviene da Calcio News 24.