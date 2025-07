Vescovi Franciasgomento per nuove rivelazioni Abbé Pierre

Lo scandalo scuote la Chiesa francese: dopo le recenti rivelazioni, la Conferenza episcopale esprime profondo sgomento per le accuse di violenze sessuali contro l'Abbé Pierre, coinvolgendo anche minorenni. Una dolorosa presa di coscienza che mette in discussione decenni di fiducia e invita a riflettere sulla necessità di trasparenza e giustizia dentro e fuori le istituzioni religiose. La vicinanza alle vittime rimane il primo dovere.

La Conferenza episcopale francese (Cef) esprime il suo "sgomento" dopo dodici nuove testimonianze che accusano l' Abbé Pierre di violenze sessuali. "La Conferenza dei vescovi di Francia (Cef) ha appreso con sgomento la testimonianza di dodici nuove persone vittime dell'Abbé Pierre, di cui sette minori al momento dei fatti. I vescovi rivolgono a queste persone la loro vicinanza", si legge in una nota diffusa dalla Cef. Ad un anno dalle prime rivelazioni sulle molestie e le violenze sessuali compiute dal prete d'Oltralpe per decenni considerato "l'apostolo dei diseredati" in Francia sono arrivate altre 12 accuse dello stesso tenore.