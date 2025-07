Villa Pamphili Kaufmann distrugge la sua cella in Grecia

Villa Pamphili Kaufmann scuote l'Italia: Francis Kaufmann, accusato di un duplice efferato delitto, ha devastato la cella in Grecia e ora si prepara a tornare a Roma. La sua furia, esplosa tra le mura di Larissa, solleva numerosi interrogativi sulla sua psiche e sul percorso giudiziario che lo attende. La vicenda promette di tenerci con il fiato sospeso, mentre l’uomo si avvicina al suo confronto con la giustizia.

Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, è atteso a Roma venerdì dopo aver devastato la cella in cui era detenuto in Grecia, a Larissa, e dopo essere finito nel reparto di Psichiatria. Il 46enne californiano, finito in carcere il 13 giugno per la morte della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda ed estradato in Italia, ha cominciato con le violenze fisiche e verbali nel momento in cui ha capito che le autorità greche lo avrebbero rimandato a Roma e non, come sperava, negli Stati Uniti. Si apprende anche che, durante il suo soggiorno romano, Kaufmann si era anche spacciato per tenore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili, Kaufmann distrugge la sua cella in Grecia

