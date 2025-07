Per combattere il caldo soffocante a Kandahar nel sud dell' Afghanistan la gente è seriamente interessata da questo progetto da circa due o tre anni

A Kandahar, nel cuore del sud dell'Afghanistan, i tassisti hanno trovato un modo ingegnoso per affrontare il caldo insopportabile: refrigeratori artigianali sui tetti dei veicoli. Questa soluzione innovativa, adottata da circa tre anni, nasce dalla necessitĂ di superare il malfunzionamento e i costi elevati dell'aria condizionata tradizionale. Un esempio di resilienza e creativitĂ che dimostra come la gente possa trasformare le difficoltĂ in opportunitĂ , rendendo la vita quotidiana piĂą sopportabile.

K andahar (Afghanistan), 9 lug. (askanews) – Nel sud dell'Afghanistan, i tassisti si ingegnano per combattere il caldo soffocante. A Kandahar sui tetti dei loro veicoli hanno installato dei refrigeratori artigianali. "Faceva un caldo torrido, è iniziato circa tre o quattro anni fa. L'aria condizionata di queste auto non funzionava ed era troppo costoso ripararla – spiega ad Afp il tassista Gul Mohammad – Così sono andato da un tecnico, mi sono fatto fare a mano un refrigeratore su misura e l'ho installato nella mia auto".

