Divieto di transito veicolare e pedonale nella strada in cui avvenne l' esplosione

In seguito all'esplosione tragica avvenuta il 25 giugno in via Peppino De Filippo, che ha causato la perdita di un lavoratore e ingenti danni, la IV Municipalità ha disposto un severo divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto interessato. Questa misura, temporanea ma necessaria, mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a facilitare le operazioni di ripristino. La strada resterà chiusa fino a nuovo avviso, per tutelare la comunità e fare luce sulle cause dell'incidente.

