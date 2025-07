Una notte da leoni Ed Helms temeva il giudizio dei genitori | Non mi hanno cresciuto per comportarmi così

Le avventure selvagge di Una notte da leoni hanno catapultato Ed Helms nel cuore del successo mondiale, ma dietro le quinte l’attore temeva il giudizio dei genitori. Non mi hanno cresciuto per comportarmi così, ha confessato, rivelando le sue insicurezze. La trilogia di Todd Phillips non solo ha segnato la sua ascesa, ma anche trasformato il panorama della commedia cinematografica. Ed Helms ci dimostra che il talento e la sincerità sono la vera chiave del successo.

La star della trilogia di Todd Phillips ha confessato di aver temuto in maniera particolare i giudizi della famiglia per il ruolo di Stu nei film. Ed Helms è diventato famoso in tutto il mondo grazie alla trilogia di Una notte da leoni, al fianco di Bradley Cooper e Zach Galifianakis. In particolare il primo film del 2009 ha incassato ben 469,3 milioni di dollari al box-office. Oltre a rappresentare la svolta nella sua carriera, Una notte da leoni ha permesso a Ed Helms di condividere un momento particolarmente tenero con sua madre, cosa che non si sarebbe proprio aspettato, tenendo conto della paura del giudizio dei suoi genitori in merito al film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Una notte da leoni, Ed Helms temeva il giudizio dei genitori: "Non mi hanno cresciuto per comportarmi così"

