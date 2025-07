billie eilish le parole della popstar sulla proposta del ministro israeliano per il popolo della palestina

Billie Eilish si fa portavoce di voce e coscienza sulle sfide più urgenti del nostro tempo, dalla crisi tra Israele e Palestina alle ingiustizie sociali di Los Angeles. La giovane star non si limita a cantare, ma si impegna con parole ferme e sincere per sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni cruciali. Con il suo attivismo, Billie dimostra che anche una voce può fare la differenza, lasciando un segno indelebile nel panorama globale.

Billie Eilish continua ad affrontare i temi attuali al centro della situazione globale in questo momento, come il conflitto tra Israele e Palestina, oltre che la repressione dell’immigrazione nella sua città natale, Los Angeles. La voce di Bad Guy ha manifestato negli ultimi tempi le sue idee politiche esponendosi su diverse cause, come l’endorsement a Kamala Harris nelle elezioni presidenziali del 2024 alla collaborazione con sua madre, Maggie Baird, per le iniziative ambientali attraverso Support + . La popstar si era già espressa anche sul conflitto in Israele, indossando una spilla “Artists for Ceasefire ” agli Oscar 2024 e mercoledì ha anche ricondiviso il video di un attivista che consegnava acqua pulita ai rifugiati lungo la costa di Gaza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it