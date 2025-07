funghi allucinogeni contro la depressione sperimentazione tra chieti e roma ma attenzione a non fare confusione

Una sperimentazione innovativa tra Chieti e Roma mira a esplorare il potenziale terapeutico dei funghi allucinogeni, come la psilocibina, nel combattere la depressione. Anche se il tema può sembrare sorprendente, è fondamentale distinguere tra uso ricreativo e applicazioni mediche autorizzate. L’ospedale di Chieti si prepara a testare questi principi attivi sotto stretta supervisione clinica, aprendo nuove prospettive nel trattamento dei disturbi mentali. Un passo importante per la medicina del futuro.

I funghi allucinogeni contro la depressione.  È l’obiettivo della sperimentazione clinica autorizzata dall’Agenzia Italiana del Farmaco che prende il via all’ospedale di Chieti, dove verrà testata la psilocibina, principio attivo contenuto in alcuni funghi allucinogeni, noto per il suo potenziale effetto antidepressivo. I funghi allucinogeni in ambito medico. Lo studio sarà condotto nella Clinica Psichiatrica dell’ospedale di Chieti, diretta dal professor Giovanni Martinotti, con il supporto dell’Università “G. d’Annunzio” e in collaborazione con la Asl Roma 5 e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it