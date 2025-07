Sos Dengue e Chikungunya aumentano i casi autoctoni | la mappa del rischio in Italia

L’Italia si trova di fronte a un aumento dei casi autoctoni di dengue e chikungunya, con le zone costiere e le periferie urbane come epicentri del rischio. Uno studio innovativo pubblicato su 'Nature Communications' evidenzia come queste minacce emergenti possano trasformarsi in una sfida sanitaria crescente. È fondamentale conoscere le aree più vulnerabili per adottare strategie di prevenzione efficaci e proteggere la salute pubblica...

(Adnkronos) – I territori costieri e le periferie delle città sono le aree del Paese più esposte al pericolo Dengue e Chikungunya. A mappare il rischio di focolai autoctoni in Italia – una minaccia in crescita – è uno studio pubblicato su 'Nature Communications', coordinato dalla Fondazione Bruno Kessler e dall'Istituto superiore di sanità.

Possibile caso di virus Chikungunya o Dengue disinfestazione a Borgotrebbia e in via Beverora - In risposta alla segnalazione dell’Ausl di Piacenza riguardo a un possibile caso di virus Chikungunya o Dengue, il Comune di Borgotrebbia ha prontamente ordinato una disinfestazione straordinaria nelle aree di Borgotrebbia e via Beverora.

