Ultimo saluto ad Angelica l’amarezza di Don Gaetano | Sarà sempre presente

Tempo di lettura: 4 minuti “Cercavi qualcosa di più della gioia: oggi ti trovi davanti alla sorgente zampillante di salvezza”. Il parroco don Gaetano Ilenge Kilumba Papa si è rivolto con queste parole ad Angelica, nell’omelia della messa funebre, l’ultimo saluto ad una ragazza tanto amata non solo dai suoi genitori e dai suoi parenti, ma anche dai tantissimi amici che non hanno voluto mancare all’appuntamento. La storia troppo breve della vita di Angelica è in qualche misura simile a quella di tanti ragazzi e ragazze di questo nostro tempo così difficile ed amaro soprattutto per i giovani, un tempo che acuisce soprattutto le difficoltà del mestiere di padre e madre e che si riflettono nell’angoscia loro e di chi le era vicino in qualche misura e modo vicino e che si interrogano sulle presunte mancanze di un sostegno e di un apporto anche psicologico nel loro rapporto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it