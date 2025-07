McKennie lascia la Juventus? Chi può sostituirlo a centrocampo | due i nomi in cima alla lista dei desideri di Comolli Di chi stiamo parlando

L'addio di Weston McKennie alla Juventus apre un'interessante pagina di mercato per i bianconeri. Chi potrebbe prendere il suo posto a centrocampo? Due nomi sono in cima alla lista dei desideri di Comolli, pronti a rafforzare la mediana e mantenere alta la competitività della squadra. La scelta sarà cruciale per il futuro della rosa torinese: scopriamo insieme chi sono i papabili sostituti.

McKennie lascia la Juventus? Chi può prendere il suo posto a centrocampo: due i nomi che piacciono alla dirigenza bianconera. Tutti i dettagli. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è sempre più in bilico. Nonostante una stagione da protagonista, in cui ha dimostrato grande duttilità e spirito di sacrificio, il centrocampista statunitense potrebbe lasciare Torino quest’estate. Come riportato dal Corriere di Torino, la trattativa per il suo rinnovo di contratto è in una fase di stallo e, contemporaneamente, la dirigenza bianconera si sta già muovendo per un nuovo tipo di mediano, un segnale che indica come la sua permanenza non sia più una priorità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie lascia la Juventus? Chi può sostituirlo a centrocampo: due i nomi in cima alla lista dei desideri di Comolli. Di chi stiamo parlando

Juventus, McKennie in bilico: rinnovo in stand-by, addio più vicino? - La Juventus si prepara a un finale di mercato ricco di tensione e sorprese, con il futuro di Weston McKennie al centro delle attenzioni.

