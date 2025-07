Il Cicalone del Sud Africa entra gratis nella metro di Roma Atac avvia un accertamento

Il sudafricano Kurt Caz, noto youtuber con oltre 3 milioni di iscritti, ha fatto irruzione nella metro di Roma, lasciando tutti senza parole. La sua visita “vip” ha scatenato un’indagine da parte di Atac, che ora sta verificando le circostanze di questo episodio bizzarro. Un curioso caso che mette in luce quanto i social possano trasformare un semplice viaggio in una vera e propria avventura virtuale, dimostrando come...

“Abbiamo avuto un ingresso vip” ed ora il lavoratore dell’Atac è nei guai. Nel mese di giugno, ha fatto irruzione a Roma Kurt Caz, youtuber da 3,2 milioni di iscritti. Una sorta di “Cicolane” in salsa sudraficana che, come il suo alter ego italiano, documenta con i video quello che accade nelle. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Il "Cicalone" del Sud Africa entra gratis nella metro di Roma, Atac avvia un accertamento - Kurt Caz, accompagnato da Simone Carabella, ha realizzato un video nel quale va a caccia di pickpocket nelle metro romane dove, però, è entrato senza pagare il biglietto

