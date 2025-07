Serie tv Mediaset 2025 2026 | tornano Sabrina Ferilli con ‘A Testa Alta’ Francesca Chillemi con Viola come il mare 3 senza Can Yaman e finalmente i Cesaroni

Mediaset si prepara a sorprendere nuovamente nel 2025/2026 con una lineup ricca di ritorni e novità imperdibili. Sabrina Ferilli torna con "A testa alta", mentre Francesca Chillemi incanta con "Vola come il mare 3", senza Can Yaman. E i celebri “Cesaroni” sono pronti a conquistare il pubblico. Pier Silvio Berlusconi promette una stagione strepitosa, riflesso di un nuovo corso che valorizza storie autentiche e coinvolgenti. La tv del Biscione si riconferma protagonista, pronta a catturare l’attenzione di tutti

“Sarà una stagione strepitosa: dopo un grande lavoro sono orgoglioso e vedo storie che rispecchiano l’identità della rete”. Pier Silvio Berlusconi ha battezzato con queste parole il catalogo delle fiction targate Mediaset per la stagione 20252026, svelate durante la presentazione dei nuovi Palinsesti. Tradotto in altre parole, l’Ad è soddisfatto del nuovo corso della serialità del Biscione, cominciata qualche anno fa con l’azzeramento progressivo dei melò e dei polizieschi (stile Squadra Antimafia). Ora si punta su storie larghe, sui volti amatissimi dal grande pubblico e sugli attesi ritorni. Ecco le novità, titolo per titolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Serie tv Mediaset 2025/2026: tornano Sabrina Ferilli con ‘A Testa Alta’, Francesca Chillemi con Viola come il mare 3 (senza Can Yaman) e (finalmente) i Cesaroni

In questa notizia si parla di: mediaset - serie - tornano - sabrina

La Flamme: una nuova esilarante serie è in arrivo gratis su Mediaset Infinity - Il 12 maggio, Mediaset Infinity presenta in esclusiva **La Flamme**, la divertente parodia francese del popolare dating show **The Bachelor – L’Uomo dei Sogni**.

Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon tornano a recitare insieme, dopo Blanca La Serie. Sono nel cast di Hotel Costiera, una nuova fiction thriller che uscirà su Prime Video a settembre. Due ruoli diversi, ma è sempre un piacere rivederli insieme ? Vai su Facebook

Serie tv Mediaset 2025/2026: tornano Sabrina Ferilli con ‘A Testa Alta’, Francesca Chillemi con…; Da I Cesaroni al ritorno di Sabrina Ferilli: le fiction che vedremo su Canale 5 nell'autunno 2025; Tutte le fiction italiane che vedremo su Canale 5 dopo l'estate.

Dal ritorno dei Cesaroni alla nuova Sabrina Ferilli: tutte le fiction in uscita dall’autunno su Canale 5 - Tante star che tornano, da Claudio Amendola (a febbraio 2026, però) a Raoul Bova, Marco Bocci, Anna Valle. Si legge su msn.com

Da I Cesaroni al ritorno di Sabrina Ferilli: le fiction che vedremo su Canale 5 nell'autunno 2025 - Le prime serate di Canale 5 e le novità in casa Mediaset per quanto riguarda le fiction dell'autunno/inverno 2025. Lo riporta msn.com