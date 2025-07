Arezzo si veste di bianco | torna la grande cena in piazza Grande

Arezzo si prepara a brillare sotto un mare di bianco: giovedì 17 luglio, Piazza Grande si trasformerà nell’incantevole scenario della sesta edizione della Cena Bianca. Un evento imperdibile che unisce gusto, stile e convivialità, coinvolgendo ristoratori e cittadini in una serata all’insegna dell’eleganza estiva. Non perdere l’occasione di vivere questa magica esperienza, perché questa sarà un’estate da ricordare!

Arezzo, 10 luglio 2025 – Tutto è pronto p er la serata più glamour dell'estate aretina. Giovedì 17 luglio piazza Grande tornerà a vestirsi di bianco per accogliere la sesta edizione della Cena Bianca, il grande evento estivo promosso da Confcommercio Firenze-Arezzo in collaborazione con i ristoratori della piazza – Logge Vasari, Lancia d'Oro, Essenza e Osteria Grande – il patrocinio del Comune di Arezzo e della Fraternita dei Laici e il contributo di Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Banca Popolare di Cortona e Gp Motors Arezzo. A partire dalle 20 l'antico lastricato si trasformerà in un grande salotto a cielo aperto, dove oltre 700 commensali vestiti in total white ceneranno circondati dalla bellezza senza età della piazza.

