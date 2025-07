Giornata mondiale dei nonni Papa Leone | Basta mettere ai margini gli anziani liberiamoli dalla solitudine

In occasione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, Papa Leone ci invita a riflettere sul valore inestimabile delle persone anziane, spesso lasciate ai margini della società. È un momento per liberarle dalla solitudine e dall’abbandono, riscoprendo la bellezza e la gioia autentica che la vecchiaia può offrire. Questa celebrazione ci sprona a costruire un mondo più inclusivo, dove ogni vita sia riconosciuta e amata fino in fondo.

«Guardando alle persone anziane in questa prospettiva giubilare, anche noi siamo chiamati a vivere con loro una liberazione, soprattutto dalla solitudine e dall’abbandono. Questo anno è il momento propizio per realizzarla: la fedeltà di Dio alle sue promesse ci insegna che c'è una beatitudine nella vecchiaia, una gioia autenticamente evangelica, che ci chiede di abbattere i muri dell’indifferenza,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giornata mondiale dei nonni, Papa Leone: "Basta mettere ai margini gli anziani, liberiamoli dalla solitudine"

