Montefredane assolti quattro imputati per la rissa alla festa Fredane in Borgo

Il Tribunale di Avellino ha recentemente sancito un’importante svolta nel caso della rissa avvenuta durante la festa “Fredane in Borgo” nel 2018, assolvendo con piena formula quattro imputati. Una decisione che ristabilisce la verità e chiude un capitolo delicato per la comunità locale. La sentenza rappresenta un esempio di giustizia basata sui fatti e sulla corretta valutazione delle prove, riaffermando il principio di presunzione di innocenza.

Il Tribunale Monocratico di Avellino, con sentenza emessa il 9 luglio 2025 dalla giudice Sonia Matarazzo, ha assolto con formula piena quattro imputati accusati di rissa aggravata. I fatti oggetto del procedimento risalgono all'agosto 2018, durante la festa "Fredane in Borgo" nel comune di.

