Hugh Grant che dorme a Wimbledon è già meme | Il pisolino più costoso della storia dell' umanità

Il famoso attore Hugh Grant, noto per il suo charme britannico, ha regalato al mondo un memorabile momento di humor durante i quarti di finale di Wimbledon, trasformandosi nel protagonista del "meme più costoso della storia" per un pisolino improvviso. La sua apparizione, tra stanchezza e forse noia, ha conquistato milioni di utenti, diventando un’icona di leggerezza in un evento sportivo di grande importanza. E così, anche un sonnellino può lasciare il segno...

Il caldo e la stanchezza (o la noia) hanno giocato un brutto scherzo alla star di Bridget Jones, prontamente trasformata in meme per colpa del sonnellino pomeridiano in mondovisione. I quarti di finale di Wimbledon non devono essere sembrati particolarmente emozionanti a Hugh Grant. Le immagini del divo inglese appisolato davanti all'incontro di tennis hanno fatto il giro del mondo suscitando le reazioni dei fan e trasformandosi rapidamente in un meme. Mentre le telecamere inquadravano ripetutamente Grant, seduto alle spalle della Regina Camilla, gli spettatori a casa hanno notato che l'attore si era addormentato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hugh Grant che dorme a Wimbledon è già meme: "Il pisolino più costoso della storia dell'umanità..."

